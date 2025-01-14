В Новгородской области пройдет XXIX Международный фестиваль Достоевского

С 30 октября по 6 ноября 2025 года в Новгородской области пройдет XXIX Международный фестиваль театрального искусства имени Ф. М. Достоевского.



Фестивальные мероприятия пройдут в Великом Новгороде и Старой Руссе, сообщили организаторы.





Президентом смотра вновь избран народный артист России, актер и режиссер Михаил Пореченков. Генеральным продюсером выступит Максим Королев.





В прошлом году фестиваль представил постановки из России, Белоруссии, Индии и Китая по произведениям Николая Гоголя, Александра Островского, Антона Чехова и Михаила Булгакова.





Губернатор Новгородской области Андрей Никитин подчеркнул важность предстоящего события. Глава региона отметил, что фестиваль дает уникальную возможность познакомиться с мировыми театральными традициями и объединяет творческие коллективы разных стран, что способствует культурному обмену и укреплению международных связей, а также развитию искусства на глобальном уровне.









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