В Москве стартовал VI Зимний международный фестиваль искусств, организованный под руководством известного музыканта Юрия Башмета. На пресс-конференции, состоявшейся сегодня, представители фестиваля рассказали о насыщенной программе, которая включает в себя 18 мероприятий.





Центральным событием фестиваля станет спектакль-концерт «Когда пришла к тебе любовь», основанный на рассказе Юрия Казакова «Голубое и зеленое». Постановку подготовила Марина Брусникина. В этом году фестиваль впервые предложит уникальный концерт, в котором прозвучат произведения на инструментах мастера Антонио Страдивари под названием «Виолиниссимо».





Закрытие фестиваля представляет собой гала-концерт с участием Ильдара Абдразакова и церемонию награждения премией имени Дмитрия Шостаковича. Начнет музыкальную программу концерт «Оркестр двух столиц. Москва – Санкт-Петербург», посвященный памяти Юрия Темирканова. Юрий Башмет отметил значимость этого события, поделившись, что они с Темиркановым дружили и вместе выступали. Он подчеркнул, что в предстоящем концерте примут участие не только концертмейстеры, но и множество солистов.









Фото: Rutube