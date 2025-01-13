Архивный номер «Санкт-Петербургских ведомостей» пополнил собрание Русского музея

В Михайловском дворце Русского музея прошла торжественная церемония, на которой в дар музею передали архивный номер газеты «Санкт-Петербургские ведомости», датированный 18 февраля 1854 года.





Выбор даты для этого события оказался символичным, поскольку 13 января отмечается День российской печати. Именно в этот день в 1728 году вышел первый номер газеты «Санкт-Петербургские ведомости». Эта газета стала важной частью общественной жизни Санкт-Петербурга и всей страны, став ровесницей Северной столицы.





На церемонии присутствовали генеральный директор Русского музея Алла Манилова, генеральный директор газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Борис Грумбков и заместитель генерального директора Русского музея по научной работе Григорий Голдовский.





В архивном номере газеты от 18 февраля 1854 года содержится заметка о собрании акционеров Второго Российского Страхового общества, в которой упоминается выдающийся архитектор и живописец Александр Брюллов, старший брат знаменитого русского художника Карла Брюллова. С середины 1850-х годов он занимал должность директора этого общества.





Александр Брюллов сделал значительный вклад в сохранение культурного наследия Санкт-Петербурга. Он восстанавливал интерьеры Зимнего дворца после пожара 1837 года, разрабатывал проекты для пожарных частей, оформлял интерьеры Мраморного дворца и принимал участие в строительстве Пулковской обсерватории и Штаба Гвардейского корпуса на Дворцовой площади. На выставке «Великий Карл» в Михайловском дворце можно увидеть два портрета Александра Брюллова, созданные в 1820-х и 1841 году.









Фото: Предоставлено пресс-службой Русского музея