Умер сценарист и писатель Борис Голлер

Борис Александрович Голлер, известный советский и российский прозаик, драматург, эссеист, сценарист и переводчик, ушел из жизни на 94-м году. Его смерть подтвердили коллеги по литературному цеху, а также информация появилась в профиле писателя на агрегаторе «Кино-Театр.Ру».





Голлер родился в Ленинграде в 1931 году. Он оставил значительный след в русской литературе, став автором таких произведений, как «Пушкин. Автопортрет…», «Сто братьев Бестужевых. Театр, эссе» и «Возвращение в Михайловское». Писатель удостоился премии имени Гоголя и премии журнала «Звезда».





В 1969 году на экраны вышел документальный фильм «Зимой и в самом начале весны», сценарий к которому написал Голлер. Кроме того, писатель участвовал в создании фильма «Зиновий Корогодский. Возвращение».