Шесть театров ДНР оснастили современным оборудованием по нацпроекту «Культура»

Шесть театров в Донецке оснастили современным оборудованием в рамках национального проекта «Культура» в 2024 году.



Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.



«За минувший год в рамках нацпроекта „Культура“ обеспечили современным оборудованием шесть республиканских театров в Донецке, Горловке и Мариуполе. В рамках национального проекта из федерального бюджета в прошлом году получили две субсидии в размере 67 млн рублей на оснащение республиканских, муниципальных, детских и кукольных театров», — говорится в сообщении Пушилина, опубликованном в Telegram.



Глава республики рассказал, что оборудование приобрели в Донецкий государственный академический театр оперы и балета, в Мариупольский республиканский драматический театр. Звуковым, световым и проекционным оборудованием оснастили также Донецкий республиканский академический театр кукол, Донецкий республиканский академический молодежный театр, Горловский театр кукол, а также Горловский молодежный театр «Юность».









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