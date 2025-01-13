Анна Трапкова назначена директором Музея истории ГУЛАГа

В настоящее время Трапкова является главой музейного объединения «Музей Москвы».Сообщается, что в музее и департаменте культуры Москвы подтвердили информацию о назначении Трапковой. Новый руководитель вступит в должность с 21 января 2025 года.В ноябре 2024 года стало известно, что Музей истории ГУЛАГа в Москве прекратил работу из-за нарушений правил пожарной безопасности. В департаменте культуры Москвы сообщили, что деятельность музея приостановлена для безопасности посетителей, а учреждение откроется после устранения нарушений.Музей истории ГУЛАГа, посвященный памяти жертв репрессий, открылся в 2001 году. С 2012 года музей возглавлял Роман Романов.