Более 500 тысяч жителей Татарстана посетили новогодние мероприятия

В Татарстане в ходе новогодних праздников организовали около 3,5 тысячи различных мероприятий, в которых приняли участие более 500 тысяч жителей республики. Об этом на брифинге, посвященном итогам культурных и массовых событий, рассказала первый заместитель министра культуры Татарстана Юлия Адгамова.





Казанский государственный театр юного зрителя предложил зрителям детские и семейные спектакли, а Татарский государственный академический театр кукол представил премьеру «Щелкунчика» и новогодний бал на русском и татарском языках. В общей сложности театры провели 103 представления, которые собрали почти 28 тысяч зрителей.





Самое большое количество посетителей собрал Национальный музей Татарстана. За праздники в нем побывало почти 53 тысячи человек.



