Появился список самых популярных фильмов у российских пиратов в декабре

Компания F.A.С.С.T. по просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» представила рейтинг самых скачиваемых фильмов в российском сегменте интернета за декабрь 2024 года. Эта статистика публикуется ежемесячно и включает данные о количестве нелегальных копий фильмов.





Лидером месяца стал рождественский боевик «Ручная кладь» от Netflix. Вторую позицию занял ожидаемый фильм «Гладиатор 2» режиссера Ридли Скотта. Замкнул тройку лидеров «Веном: Последний танец», продолжение популярной франшизы.





В числе остальных фильмов, попавших в топ-10, оказалась судебная драма «Присяжный номер два» режиссера Клинта Иствуда, а также еще один рождественский боевик «Миссия: Красный» с Дуэйном Джонсоном. Кроме того, внимание зрителей привлек ремейк «Бриллиантовой руки», созданный на канале ТНТ.





Картины «Присяжный номер два» и «Миссия: Красный» заняли четвертую и пятую позицию соответственно. Следом идут «Лохматые предки», «Пожиратель грехов», «Небриллиантовая рука» и «Лучшее рождественское представление на свете». Последним в топ-10 стал фильм «Сдать назад».









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