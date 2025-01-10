Министр культуры России Ольга Любимова встретилась с продюсерами фильма «Красный шелк». Об этом она рассказала в Telegram-канале.





Приключенческая картина российско-китайского производства — одна из самых ожидаемых кинопремьер этого года, отметила министр. Продюсеры Вадим Быркин и Вадим Смирнов рассказали, как проходил съемочный процесс и выстраивались отношения с коллегами из Китая.





«Сюжет фильма основан на реальных событиях 1927-го года, когда в Подмосковье проходил шестой съезд Компартии Китая – единственный в истории, состоявшийся за пределами КНР. В Транссибирском экспрессе перевозят секретные документы, которые определят будущее СССР и Китая. Под видом обычных пассажиров скрываются иностранные разведчики», — уточнила министр.





Ольга Любимова сообщила, что в фильме снялись Милош Бикович, Глеб Калюжный, Елена Подкаминская, Гоша Куценко, Ярослав Могильников, Ирина Алферова, Чжэн Ханьи и Хуан Хаонань. Мировая премьера картины пройдет в России. Увидеть «Красный шелк» на больших экранах можно будет с 20 февраля.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой