В Петергофе простятся с экс-гендиректором музея-заповедника Еленой Кальницкой

14 января в 11:00 в Большом Петергофском дворце пройдет церемония прощания с Еленой Яковлевной Кальницкой, сообщили в пресс-службе ГМЗ.





Елена Кальницкая занимала пост генерального директора Государственного музея-заповедника «Петергоф» с 2009 по 2022 год. Она ушла из жизни 2 января 2025 года на 73-м году после длительной болезни.





На протяжении 13 лет Елена Яковлевна вносила весомый вклад в развитие и популяризацию музея. Под ее руководством осуществлены крупнейшие реставрационные работы, касающиеся парковых ансамблей и дворцов, а также обновлены и созданы новые музейные экспозиции. Она также инициировала обширные исследования, направленные на изучение истории Петергофа. Память о Елене Кальницкой будет вечно жить в ГМЗ, отметили в пресс-службе.









Фото: Предоставлено пресс-службой ГМЗ «Петергоф»