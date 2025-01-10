Умерла актриса МХТ имени Чехова Евгения Добровольская

Народная артистка России Евгения Добровольская скончалась на 61-м году жизни. Об этом сообщил МХТ имени Чехова в Telegram-канале.





Коллеги отметили, что известие об уходе Добровольской невозможно принять. Актриса посвятила МХТ имени Чехова 33 года своей карьеры. За это время она сыграла десятки главных ролей.





«Наша Женя, бесконечно талантливая и бесстрашная и столь же бесконечно сомневающаяся, непредсказуемая, предельно искренняя, настоящая всегда и во всем», — говорится в сообщении.





В театре подчеркнули, что Добровольская последний год боролась с тяжелой болезнью. Первой ролью на сцене МХТ для нее стала Нина Заречная в «Чайке». Коллеги выразили соболезнования семье актрисы — сыновьям Степану, Николаю, Яну, дочери Анастасии, а также родным и близким. Дата и время прощания будут известны позднее.









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