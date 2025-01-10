Международный фестиваль этномузыки пройдет на юге Красноярского края в июле

Международный фестиваль этнической музыки и ремесел «Мир Сибири» пройдет с 10 по 13 июля 2025 года в поселке Шушенское на юге Красноярского края. Об этом проинформировало правительство региона.





Заявочная кампания для участия в конкурсной программе фестиваля стартует 15 января. Организаторы мероприятия планируют провести концерты, лекции, мастер-классы и мини-спектакли в рамках фестиваля.





Первый фестиваль «Мир Сибири», который до 2012 года назывался «Саянское кольцо», состоялся в 2003 году. Мероприятие стало частью национального проекта «Культура». В 2024 году фестиваль привлек 90 тысяч посетителей, а Гран-при конкурса получил Нерехтский рожечный хор из Костромской области. Тогда же фестиваль получил патронат ЮНЕСКО, став третьим событием, удостоенным этой чести.









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