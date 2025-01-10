В Москве пройдет концерт в честь 91-й годовщины образования Челябинской области

В честь 91-й годовщины образования Челябинской области в Москве состоится совместный концерт Государственного симфонического оркестра Челябинской области и Дениса Мацуева.



Выступление состоится 24 января в концертном зале «Зарядье». В концерте также примут участие лауреаты международных конкурсов Ольга Перетятько и Дмитрий Корчак.





В программу войдут Концерт для двух фортепиано с оркестром ре минор (Ф. Пуленк), Сюита из музыки Э. Грига к пьесе Г. Ибсена «Пер Гюнт», дуэт Виолетты и Альфреда из оперы «Травиата» (Дж. Верди) и другие произведения.





Министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин выразил уверенность, что предстоящее событие продемонстрирует высокий уровень мастерства музыкантов и станет ярким культурным событием, способствующим развитию творческих связей между регионами России.









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