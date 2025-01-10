Billboard назвал список лучших исполнителей XXI века

Журнал Billboard опубликовал список лучших исполнителей XXI века. Он основан на данных еженедельных чартов, охватывающих период с 1 января 2000 года по 28 декабря 2024 года. Рейтинг возглавила Тейлор Свифт.





За свою карьеру, которая официально началась в июле 2006 года, Тейлор Свифт достигла значительных успехов. Её 14 альбомов возглавляли Billboard 200, что стало рекордом для женщин-исполнителей. Кроме того, 12 её песен занимали первое место в чарте Hot 100. Рэпер Дрейк занял второе место в списке с 13 альбомами номер один и таким же количеством первых мест в Hot 100. Тройку лидеров замкнула Рианна, ее два альбома возглавили чарты, на ее счету также 14 лучших синглов.





Во время своего мирового турне The Eras Tour, которое стало шестым по счёту, Тейлор Свифт побила 18 рекордов. За полтора года она дала 149 концертов, каждый из которых длился три с половиной часа. Это шоу стало самым кассовым в мире, преодолев отметку в $1 млрд и принеся рекордные доходы для сольных исполнителей и женщин-артисток.





Певица выступала на таких знаменитых площадках, как Acrisure Stadium в Питтсбурге, Allianz Parque в Сан-Паулу, Anfield в Ливерпуле, Lumen Field в Сиэтле и Murrayfield Stadium в Эдинбурге. Её турне началось в марте 2023 года с Латинской Америки и США и охватило Европу, включая Великобританию, Германию, Францию и Нидерланды. Тейлор Свифт исполнила более 40 песен из своих последних альбомов Lover, Folklore, Evermore и Midnights.









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