Мишустин поздравил с 80-летием Валентину Теличкину

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил с 80-летием народную артистку России Валентину Теличкину.



Глава правительства отметил особый талант Теличкиной в драматических и комедийных ролях.



«Многие фильмы с Вашим участием стали событиями в мире киноискусства. А Вы — дорогой и любимой артисткой для зрителей всех поколений», — говорится в поздравлении, опубликованном на сайте кабмина.



Премьер-министр отметил, что Валентина Теличкина раскрывает своих героинь с невероятной убедительностью, создавая яркие образы. Мишустин пожелал артистке творческого вдохновения, здоровья и благополучия.



Валентина Теличкина известна по ролям в фильмах «Журналист», «Зигзаг удачи», «Начало», «Пять вечеров» и другим картинам.









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