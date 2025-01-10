Мишустин поздравил с 80-летием Валентину Теличкину

Мишустин поздравил с 80-летием Валентину Теличкину

10.01.2025

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил с 80-летием народную артистку России Валентину Теличкину.

Глава правительства отметил особый талант Теличкиной в драматических и комедийных ролях.

«Многие фильмы с Вашим участием стали событиями в мире киноискусства. А Вы — дорогой и любимой артисткой для зрителей всех поколений», — говорится в поздравлении, опубликованном на сайте кабмина.

Премьер-министр отметил, что Валентина Теличкина раскрывает своих героинь с невероятной убедительностью, создавая яркие образы. Мишустин пожелал артистке творческого вдохновения, здоровья и благополучия.

Валентина Теличкина известна по ролям в фильмах «Журналист», «Зигзаг удачи», «Начало», «Пять вечеров» и другим картинам.


Фото: кадр видео