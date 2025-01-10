Завершены съемки седьмого сезона сериала «Шеф»

В Санкт-Петербурге завершились съемки седьмого сезона популярного сериала «Шеф», передает Ассоциация продюсеров кино и телевидения.





В продолжении проекта начальник Управления уголовного розыска генерал-майор Виктор Расторгуев оказывается в эпицентре противостояния двух криминальных авторитетов — Макса Тихомирова и Кочевника.





Расторгуеву предстоит сделать непростой выбор: поддержать друга Тихомирова или отплатить услугой за услугу Кочевнику. Кроме того, герой будет вынужден столкнуться с новыми обстоятельствами гибели своей семьи в ДТП, пережить предательство близких, найти новую любовь и продолжить борьбу с преступностью в Петербурге.





Седьмой сезон будет состоять из 20 серий. Производство сериала осуществила компания «Триикс Медиа». Продюсерами выступили Инесса Юрченко, Сергей Щеглов и Генрих Кен; режиссерами — Анатолий Артамонов и Олег Ларин. Сценарий написал Андрей Тумаркин.





Роли в сериале сыграли Андрей Чубченко, Ян Цапник, Татьяна Черкасова, Кирилл Полухин, Эльдар Лебедев и другие.









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