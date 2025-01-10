В Воронеже пройдет исторический концерт к 100-летию симфонического оркестра

В феврале Воронежская филармония представит исторический концерт, посвященный 100-летию Воронежского академического симфонического оркестра.



Об этом сообщили в пресс-службе учреждения культуры.





14 февраля оркестр под управлением дирижера Игоря Вербицкого исполнит программу, которая была представлена на самом первом концерте в ноябре 1925 года. Тогда оркестр, возглавляемый Давидом Ямпольским, дал дебютный концерт в здании Дворца труда на проспекте Революции. В программе прозвучали произведения Василия Калинникова, Модеста Мусоргского, Михаила Ипполитова-Иванова и Александра Бородина.





Спустя век оркестр повторит программу первого концерта, связав прошлое и настоящее через музыку.





В рамках празднования 100-летия также запланированы гастроли в Екатеринбург, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Пермь и другие города России. Кроме того, пройдут концертные мероприятия, новые форматы и обширная образовательная программа.









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