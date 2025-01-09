Авторы из России, Белоруссии и Казахстана попали в шорт-лист премии «Литературной газеты»

Составлен шорт-лист премии имени первого главного редактора «Литературной газеты» Антона Дельвига «За верность Слову и Отечеству» на 2024 год. Об этом сообщила пресс-служба проекта.





В числе финалистов оказались авторы из 15 регионов России, а также из Белоруссии и Казахстана. Награждение победителей пройдет в традиционной торжественной атмосфере в январе и будет приурочено к 193-й годовщине основания «Литературной газеты» Александром Пушкиным и Антоном Дельвигом.





Каждый год на конкурс поступает более 1500 заявок от талантливых писателей из различных регионов России и русскоязычных авторов, проживающих за границей. Конкурсный сезон 2024 года не стал исключением — мероприятия как очного, так и онлайн-формата прошли более чем в 15 регионах страны, включая исторические зоны Донбасса и Новороссии.





В этом году, благодаря поддержке Фонда президентских грантов, премия предоставляет материальные награды, общий призовой фонд достигает 800 000 рублей. Председателем жюри и оргкомитета премии является главный редактор «Литературной газеты» Максим Замшев. Церемония награждения состоится 16 января 2025 года в Доме Ростовых в Москве.









Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва