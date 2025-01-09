Показ «Лебединого озера» в Большом театре приурочили к 115-летию со дня рождения Улановой

В четверг, 9 января, в Большом театре прошел показ балета «Лебединое озеро», который посвятили 115-летию со дня рождения народной артистки СССР Галины Улановой. Об этом сообщила пресс-служба учреждения в Telegram-канале.





В Большом театре назвали Уланову великой балериной. ГАБТ отметил, что она была большим мастером, который мог произвести огромное впечатление на зрителя безошибочностью движений и ракурсами поз.





По данным театра, в танце Улановой сочетались одухотворенность, лиризм, чистота и недосказанность, а также жесткий самоконтроль и скрупулезность. В ГАБТ привели слова Майи Плисецкой о том, как она пыталась подловить балерину неожиданной «репликой», но та мгновенно на это реагировала.









Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва