В Москве откроется выставка о связи китайской каллиграфии и чайного искусства

С 17 января по 2 марта 2025 года в Первой Московской галерее Восточной живописи состоится выставка под названием «Чай окрашивает кисть». Экспозиция будет посвящена взаимосвязи китайской каллиграфии и чайного искусства.





Авторами выставки выступают китайский каллиграф и исследователь культуры Вэнь Илэй, а также Владимир Быков, основатель чайного пространства «СуХэСюань» и коллекционер предметов чайной культуры. Вэнь Илэй представит более 40 уникальных работ, выполненных в разных стилях китайской каллиграфии. Эти произведения оформлены в виде свитков и вееров на различных материалах, включая шелк и бумагу, а также кору сандала, которую тонировали отваром чая с древних деревьев императорского сада Янта. Тематика каллиграфии связана с философией «людей культуры» (вэньжэнь) и эстетикой чайной церемонии, которая на протяжении веков вдохновляла многих философов, поэтов и художников.





Владимир Быков представит коллекцию каллиграфических инструментов и традиционных предметов, используемых в чайной церемонии. Эти предметы были собраны во время его экспедиций по регионам, известным своими чаями и производством чайной керамики. Посетители выставки смогут увидеть глиняные печки для кипячения воды, веера для раздувания углей, а также чайники из Исина и Цзяншуй. Кроме того, будут представлены чайные принадлежности из черной керамики Цзяньчжань, фарфора Дин Яо, глазурованной керамики Цзюньци и Яочжоу Яо, ультратонкого фарфора из Цзиндэчжэня и фарфора Гэ Яо, а также оригинальные стаканчики, вырезанные из цельного агата.









Фото: Предоставлено пресс-службой Первой Московской галереи Восточной живописи