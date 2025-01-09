Ольга Любимова анонсировала сессию для кинодеятелей из России и Китая на XI Культурном форуме

В рамках предстоящего XI Санкт-Петербургского форума объединенных культур планируется проведение тематической сессии для кинематографистов из РФ и Китая. Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова во время совещания с президентом страны Владимиром Путиным.





Любимова отметила, что в контексте продолжающихся Годов культуры двух стран такая сессия позволит оценить текущие достижения и проанализировать развитие кинодиалога с Китаем. Участники форума смогут обсудить стратегии совместного кинопроизводства и обменяться опытом.





Министр также рассказала о дополнительных инициативах, среди которых создание Евразийской академии кинематографических искусств и открытие Евразийской кинопремии. Появление этих проектов способствовало бы созданию нового импульса для российских и китайских кинопроизводств, а также укреплению творческих связей между странами.





Для реализации совместных договоренностей о кинопродукции Россия предложила китайским партнерам организовать презентацию совместных проектов. Каждая страна представит по два художественных, два документальных и два анимационных проекта. Эта инициатива направлена на развитие системного сотрудничества в области кино.





Помимо этого, для будущих съемок предложено организовать туристические маршруты по живописным местам России и Китая, что могло бы значительно обогатить визуальную эстетику совместных фильмов. Любимова добавила, что в ближайшее время ожидаются переговоры с Шэнь Хайсюном, руководителем медиакорпорации Китая. Он отвечает за кинематографическую и медийную сферу в Центральном комитете Коммунистической партии Китая, и эти переговоры помогут утвердить намеченные планы.





Таким образом, предстоящий форум станет важной площадкой для укрепления российско-китайского кинематографического сотрудничества и реализации новых творческих проектов.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой