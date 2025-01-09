Свыше 65 тысяч посетителей принял Исторический музей в новогодние праздники

Музейный комплекс Исторического музея в период новогодних праздников посетили свыше 65 тысяч человек, передает пресс-служба учреждения.





В музее рассказали, что гости города в основном интересовались постоянными экспозициями музея, тогда как москвичи отдавали предпочтение выставкам: «Драгоценности! Блеск русского двора», «Россия! Любовь моя. Искусство русских ювелиров», «Образ и слово. Искусство советского плаката» и «Пушкин. Страницы истории».





По словам генерального директора Исторического музея Алексея Левыкина, в 2024 году музей принял рекордное количество посетителей — 1 037 000 человек. Руководитель поблагодарил всех, кто выбрал музей для культурного досуга в праздники, подчеркнув, что интерес к отечественной истории растет из года в год.





На 2025 год музей запланировал 18 выставочных проектов в Москве и регионах России.





В апреле 2025 года откроется масштабный проект «Без права на забвение. К 80-летию Великой Победы», подготовленный совместно с ведущими архивами страны. В сентябре 2025 года пройдет выставка «Николай I. Последний рыцарь империи», посвященная 200-летию вступления на престол императора.





В рамках проекта «Сокровища императорских резиденций» москвичи увидят масштабную выставку из государственного музея-заповедника «Царское Село». В экспозиции будут представлены предметы из постоянной дворцовой экспозиции и запасников музея, включая драгоценные предметы из знаменитой Янтарной комнаты. Осенью 2025 года, продолжая серию выставок, посвященных традициям ювелирного искусства, Исторический музей впервые представит свою коллекцию украшений на выставке «Драгоценные украшения в России XVII — начала XX вв. Особая кладовая ГИМ».









Фото: Государственный исторический музей