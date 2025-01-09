Во «Дворце на Яузе» пройдет премьера спектакля «Ночь нежна»

09.01.2025

Во «Дворце на Яузе» пройдет премьера спектакля «Ночь нежна»
На сцене «Дворца на Яузе» 14 января состоится премьера спектакля «Ночь нежна».

Режиссером постановки по мотивам одноименного романа Ф. Скотта Фицджеральда выступила Екатерина Половцева, продюсером — Леонид Роберман.

«Это спектакль о режущей душу нежности и страстной любви, которая возникает как мимолетный звездопад на ночном небосклоне. Стремительный и желанный. Это спектакль — мучительная и сладостная рефлексия о поиске смысла, о жажде азарта и неуемной одержимости обладать», — говорится в анонсе премьеры.

В спектакле задействованы актеры Мария Рыщенкова, Ольга Лерман, Полина Рафеева, Лиза Кононова, Александр Матросов, Александр Голубков, Ольга Кузина, Нелли Уварова, Андрей Бажин, Олег Зима и другие.


Фото предоставлено организатором