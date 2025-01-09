Американская гильдия киноактеров объявила номинантов на свою премию за 2024 год

Американская гильдия киноактеров назвала имена номинантов на свою премию за 2024 год.





Лидерами по числу номинаций стали мюзикл «Злая: Сказка о ведьме Запада» и исторический сериал «Сёгун», каждый из которых претендует на пять наград. «Злая» установила рекорд, став первым фильмом в истории SAG Awards, который получил пять упоминаний.





Биографическая драма Джеймса Мэнголда «Совершенный незнакомец» была номинирована на четыре премии.





Среди претендентов на главные актерские награды в категории «Лучший актер» — Эдриан Броуди, Тимоти Шаламе и Дэниэл Крэйг. В категории «Лучшая актриса» за награды будут бороться Деми Мур, Майки Мэдисон и Памела Андерсон.





Юра Борисов был номинирован на премию за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Анора». Его конкурентами станут Киран Калкин, Эдвард Нортон и Джереми Стронг.





Торжественное вручение премии состоится 23 февраля на 31-й ежегодной церемонии.









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