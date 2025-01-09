Американская гильдия киноактеров объявила номинантов на свою премию за 2024 год

09.01.2025

Американская гильдия киноактеров объявила номинантов на свою премию за 2024 год
Американская гильдия киноактеров назвала имена номинантов на свою премию за 2024 год.

Лидерами по числу номинаций стали мюзикл «Злая: Сказка о ведьме Запада» и исторический сериал «Сёгун», каждый из которых претендует на пять наград. «Злая» установила рекорд, став первым фильмом в истории SAG Awards, который получил пять упоминаний.

Биографическая драма Джеймса Мэнголда «Совершенный незнакомец» была номинирована на четыре премии.

Среди претендентов на главные актерские награды в категории «Лучший актер» — Эдриан Броуди, Тимоти Шаламе и Дэниэл Крэйг. В категории «Лучшая актриса» за награды будут бороться Деми Мур, Майки Мэдисон и Памела Андерсон.

Юра Борисов был номинирован на премию за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Анора». Его конкурентами станут Киран Калкин, Эдвард Нортон и Джереми Стронг.

Торжественное вручение премии состоится 23 февраля на 31-й ежегодной церемонии.


Фото: Pixabay.com