Гильдия сценаристов США перенесла объявление номинантов из-за пожаров

Лидерами по числу номинаций стали мюзикл «Злая: Сказка о ведьме Запада» и исторический сериал «Сёгун...
Мероприятие пройдет в Красноярске с 12 по 24 января.
Победители будут названы на 77-й ежегодной церемонии вручения наград DGA Awards 8 февраля.
Новое мероприятие запланировано на 13 января.
Коллективы выступят под управлением маэстро Валерия Гергиева. ...
Лидерами по числу номинаций стали мюзикл «Злая: Сказка о ведьме Запада» и исторический сериал «Сёгун...
Мероприятие пройдет в Красноярске с 12 по 24 января.
Победители будут названы на 77-й ежегодной церемонии вручения наград DGA Awards 8 февраля.
Новое мероприятие запланировано на 13 января.
Коллективы выступят под управлением маэстро Валерия Гергиева. ...
За 24 дня оркестр дал 18 концертов в 12 городах страны, преодолев более 8 тысяч километров.
В Красноярском художественном музее выставка продлена до 23 февраля, а в Музейном центре «Площадь Ми...
Голосование по номинациям на «Оскар» будет продлено до 14 января.
Оперы, созданные по мотивам сказок, будут представлены в камерном зале Прокофьева и Мариинском-2.
Мультфильм появится в кинотеатрах во второй половине 2026 года, а после этого будет доступен на плат...
В декабре пространства нового образовательного формата появились в Калининградской, Новгородской, Пе...
Новые эпизоды ждут зрителей в 2025 году.
Куар-коды появились в мобильных приложениях «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы».
Программа откроется 10 января и продлится до 9 февраля.
Планы были представлены в рамках итоговой сессии, которая прошла в Новой Третьяковке.
Валерий Кочиашвили умер на 73-м году жизни.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что кинопарк станет крупнейшей натурной площадкой для съемок в мир...
Речь идет о книге, которую Елизавета Мравинская в 1931 году подарила сыну Евгению.
Музыкант писал произведения для театра, кино и анимации.
Проект является результатом совместной работы киностудии «Союзмультфильм» и телеканала «Мультиландия...
09.01.2025