Гильдия сценаристов США перенесла объявление номинантов из-за пожаров

Из-за лесных пожаров в Калифорнии Гильдия сценаристов США (WGA) отложила объявление номинантов на свою премию.



Новое мероприятие запланировано на 13 января.





Это не первый случай, когда организации корректируют свои планы из-за природных катаклизмов. Ранее Американская киноакадемия перенесла объявление номинантов на «Оскар», а премия Critics Choice Awards была сдвинута с 12 на 26 января.





Наград WGA могут удостоиться только сценарии, соответствующие критериям профсоюза.









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