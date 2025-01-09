Гильдия сценаристов США перенесла объявление номинантов из-за пожаров

09.01.2025

Гильдия сценаристов США перенесла объявление номинантов из-за пожаров
Из-за лесных пожаров в Калифорнии Гильдия сценаристов США (WGA) отложила объявление номинантов на свою премию.

Новое мероприятие запланировано на 13 января.

Это не первый случай, когда организации корректируют свои планы из-за природных катаклизмов. Ранее Американская киноакадемия перенесла объявление номинантов на «Оскар», а премия Critics Choice Awards была сдвинута с 12 на 26 января.

Наград WGA могут удостоиться только сценарии, соответствующие критериям профсоюза. 


Фото: Pixabay.com