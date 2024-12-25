Первый канал покажет отреставрированную версию «Иронии судьбы»

Первый канал покажет новогоднюю комедию «Ирония судьбы, или С легким паром!» после цифровой реставрации.



Показ состоится 31 декабря и 1 января на Первом канале, сообщает пресс-служба вещателя.





«Ирония судьбы, или С легким паром» в новом качестве на Первом! 31 декабря в 17:30, а также 1 января в 07:05 Первый канал покажет всенародно любимую новогоднюю комедию после полной цифровой реставрации», — говорится в сообщении.





В пресс-службе рассказали, что реставрация фильма началась еще в 2014–2015 годах при участии режиссера ленты Эльдара Рязанова. Специалисты киновидеообъединения «Крупный план» отсканировали оригинальный негатив в высоком разрешении 2К, вручную отреставрировали изображение с использованием передовых программ и восстановили звуковую дорожку.





Алексей Лебешев, который занимался цветокоррекцией, отметил, что стремился вернуть картинке ее первозданный вид. Отмечается, что Эльдар Рязанов, увидев первые отреставрированные кадры, был очень доволен результатом.





«Реставрация значительно обогатила цветовую палитру фильма, добавив ему еще больше новогоднего настроения и яркости: заиграли краски елочного базара, по которому идет Ипполит, платье Нади приобрело насыщенный терракотовый оттенок. Я вытащил все, что было зажато и убито, но все это было на пленке», — рассказал Лебешев.









Фото: кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»