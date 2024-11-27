Мариинский театр представит три версии «Щелкунчика» в декабре

Балет «Щелкунчик» станет центральным спектаклем декабрьской программы Мариинского театра, который представит его более 30 раз в трех различных версиях. Пресс-служба театра анонсировала предновогодний репертуар, насыщенный праздничной атмосферой.





В течение всего декабря на сценах театра пройдут специальные мероприятия, включая новогодние концерты и яркие оперные постановки. Главным событием станет «Щелкунчик» Петра Чайковского, который покажут как на исторической, так и на новой сценах. Классическая версия, созданная Василием Вайноненом, уже более 90 лет радует зрителей. В ней участвуют артисты Мариинского театра и студенты Академии русского балета имени Агриппины Вагановой.





Кроме того, Михаил Шемякин представит свою оригинальную версию с яркими декорациями и костюмами, а хореографией займется Кирилл Симонов. Третью версию покажет Театр балета имени Леонида Якобсона, включая премьеру прошлого года — «Щелкунчик» в редакции Николая Цискаридзе с новыми декорациями от Петра Окунева.





В новогоднюю программу также войдут оперы «Гензель и Гретель» Энгельберта Хумпердинка, «Ночь перед Рождеством» Николая Римского-Корсакова и «Рождественская сказка» Родиона Щедрина, написанная специально для Мариинского театра. 25 декабря в Концертном зале прозвучит Рождественская оратория Иоганна Себастьяна Баха под управлением немецкого дирижера Юстуса Франтца.









Фото: Минкультуры России