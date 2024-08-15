Фестиваль «Окно в Европу» объявил имена победителей

В Выборге прошла церемония закрытия кинофестиваля «Окно в Европу».



На торжественной церемонии, которая прошла в стенах Выборгского замка, объявили имена победителей.



В программе игрового кино Гран-при фестиваля достался картине «Филателия» режиссера Натальи Назаровой. Спецприз жюри за лучший дебют получила картина «Ровесник» режиссера Федора Кудрявцева. Спецприз жюри «За актерский ансамбль завтрашнего дня» достался фильму «Наступит лето» Кирилла Султанова.



Спецприз жюри «За уникальный киноязык и поэтическую визуализацию» получила картина Малики Мухамеджан «Ласточка».



Особого упоминания жюри за пронзительный актерский дуэт удостоена картина «Филателия» (актеры Алина Ходжеванова и Максим Стоянов).



В конкурсе «Выборгский счет» Большой приз им. Армена Медведева достался фильму «Особенности национальной больницы» Станислава Светлова. Обладателем «Золотой ладьи» за II место стал фильм «Бери да помни» Байбулата Батулла, «Золотая ладья» за III место вручена фильму «Правила Филиппа» режиссера Романа Косова.



Призы фестиваля вручены также в конкурсе неигрового кино и анимационном конкурсе.