Умер советский и украинский актер Богдан Козак

Актер и режиссер Богдан Козак умер на 84-м году жизни, сообщил в своем телеграм-канале глава Львовской областной администрации Максим Козицкий.





Козак выступал на сцене Львовского драмтеатра, сыграл несколько ролей в кинофильмах. В 1988 году был удостоен звания «Народный артист УССР».









Фото: Pixabay.com