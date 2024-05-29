Умер советский и украинский актер Богдан Козак

29.05.2024

Умер советский и украинский актер Богдан Козак
Актер и режиссер Богдан Козак умер на 84-м году жизни, сообщил в своем телеграм-канале глава Львовской областной администрации Максим Козицкий.

Козак выступал на сцене Львовского драмтеатра, сыграл несколько ролей в кинофильмах. В 1988 году был удостоен звания «Народный артист УССР». 


Фото: Pixabay.com