Умер советский и украинский актер Богдан Козак

Участие в концерте примут звезды мировой оперы из шести стран.
Актер присоединится к Керри Вашингтон, Джошу О’Коннору, Кейли Спейни, Гленн Клоуз и Эндрю Скотту.
Подробности роли, которую он исполнит, пока держатся в секрете.
Площадку планируют открыть на Лермонтовском проспекте.
Телеканал совместно с Norm Production решили снять шоу по вселенной знаменитого сериала.
Участие в концерте примут звезды мировой оперы из шести стран.
Актер присоединится к Керри Вашингтон, Джошу О’Коннору, Кейли Спейни, Гленн Клоуз и Эндрю Скотту.
Подробности роли, которую он исполнит, пока держатся в секрете.
Площадку планируют открыть на Лермонтовском проспекте.
Телеканал совместно с Norm Production решили снять шоу по вселенной знаменитого сериала.
Впервые фестиваль прошел в Новосибирске в 2016 году.
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29.05.2024