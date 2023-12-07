В Новосибирске сняли полнометражный фильм о детях Донбасса

07.12.2023

В Новосибирске сняли полнометражный фильм о детях Донбасса
В Новосибирске сняли полнометражный детский фильм «На «До» и «После» о детях Донбасса, передает ТАСС.

Продюсером фильма выступила Наталья Рузайкина.

По словам продюсера, картина находится на стадии постпродакшена.

«Картина посвящена детям Донбасса и героям, спасшим их жизни. В нем поднимаются такие важные темы, как мужество, патриотизм, семья, дети, семейные ценности, важность каждому ребенку иметь семью, общечеловеческие ценности», — приводит агентство слова Рузайкиной.

Ранее в Новосибирске прошел первый кинофестиваль «Кино на службе Отечеству», в программу которого вошли картины, снятые документалистами в зоне СВО.

Фото: Pixabay.com