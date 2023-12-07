В Новосибирске сняли полнометражный фильм о детях Донбасса

Министр культуры России Ольга Любимова побывала на мемориальном комплексе Воину-освободителю в Кемер...
Стартовая цена на сборник Петра Мамонова с малоизвестными стихами составила 50 тысяч рублей.
Продюсером фильма выступила Наталья Рузайкина.
Фотовыставка откроется в день награждения лауреатов премии «Звезда Дальнего Востока».
Первичным направлением деятельности школ будет просвещение и образование.
Министр культуры России Ольга Любимова побывала на мемориальном комплексе Воину-освободителю в Кемер...
Стартовая цена на сборник Петра Мамонова с малоизвестными стихами составила 50 тысяч рублей.
Продюсером фильма выступила Наталья Рузайкина.
Фотовыставка откроется в день награждения лауреатов премии «Звезда Дальнего Востока».
Первичным направлением деятельности школ будет просвещение и образование.
Художник-мультипликатор также известна благодаря работам «Бобик в гостях у Барбоса», «Халиф-аист» и ...
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07.12.2023