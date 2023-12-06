Голикова вручила награды победителям литературного конкурса имени Эдуарда Асадова

Вице-премьер России Татьяна Голикова наградила победителей II Всероссийского литературного конкурса среди людей с нарушениями зрения имени Эдуарда Асадова. Церемония награждения состоялась в Доме правительства.





В финал конкурса прошли семь человек. Участников было много, отметила вице-премьер. По ее словам, подано 172 работы из 80 городов.





«Это самые разные возраста: от 18 до 88 лет. Это говорит только об одном, что искусство во всех его проявлениях не знает границ, и очень приятно, что вы сегодня здесь», — сказала Голикова на церемонии награждения.





Зампредседателя правительства поблагодарила участников и добавила, что они делятся частичкой своей души и сердца.





Во главе жюри выступил народный артист России Сергей Безруков. Пятеро финалистов получили дисплеи Брайля, предоставленные программой «Особый взгляд». Также жюри вручили три спецприза: сертификаты на создание аудиозаписи своего произведения с артистами Губернского театра, проведение «открытой репетиции» студентами ГИТИС под руководством ректора института Григория Заславского и сертификат на создание песни на стихи автора.









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