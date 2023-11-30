Стали известны победители премии «Диалоги в кино»

Церемония объявления победителей премии «Диалоги в кино», созданной продюсером Александром Акоповым и сценаристом Александром Цыпкиным, состоялась 30 ноября. Мероприятие прошло в Театре Ермоловой.





Звания автора лучших диалогов в полнометражном фильме удостоился Роман Михайлов («Снег, сестра и росомаха»). Андрея Золотарева («13-я клиническая») отметили за лучшие диалоги в сериале. Награда «Диалог с самим собой» досталась Полине Глуховой («А под пальто»), пишет «Бюллетень кинопрокатчика».





Лауреатами в номинации «Лучший комедийный диалог» стали Александр Белов, Петр Внуков, Сергей Панасенков, Полина Рыжова, Олег Рашидов («Мир! Дружба! Жвачка!»). Приз за лучший драматический диалог забрали Юлия Клименко и Любовь Борисова («Не хороните меня без Ивана»).





Победителем в номинации «Лучшие диалоги в короткометражном фильме» стал Павел Королько («Здесь и сейчас»). Награда за лучшие диалоги в адаптированном фильме или сериале отошла Михаилу Елизарову, Илье Тилькину и Александру Грязнину («Библиотекарь»).





Победителем в категории «Лучший сценарный дебют» стал Андрей Юрич с фильмом «Мертвый уголь». Лучшая сцена по версии зрительского голосования в VK оказалась у Алексея Акимова в «Вампирах средней полосы». Спецприз от Independent Media достался Паулине Андреевой («Актрисы»).









Фото: Кадр из фильма «Снег, сестра и росомаха» / YouTube