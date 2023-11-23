В Индии трагически погиб российский актер Максим Белецкий

В Индии при трагических обстоятельствах погиб российский актер Максим Белецкий.



О кончине артиста сообщил в соцсетях Республиканский театр кукол Йошкар-Олы. Актер погиб в возрасте 37 лет.



«На днях прилетела весть о трагической гибели актера Максима Белецкого <...> в Индии. По информации от его родственников, он будет кремирован и похоронен там же», — указано в сообщении.



Максим Белецкий играл в постановках театра для детей и взрослых. В театре артист служил с 2007 по 2021 год.



Ранее полиция Индии сообщила об обнаружении тел двоих россиян — мужчины 37 лет и женщины 21 года в районе населенного пункта Маникаран. Рядом с телами были обнаружены документы погибших и записки. В посольстве Индии сообщили, что признаков насильственной смерти не обнаружено.

Максим Белецкий окончил Марийский республиканский колледж культуры и искусств имени И.С. Палантая, получил режиссерское образование в Российском государственном институте сценических искусств в Санкт-Петербурге.









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