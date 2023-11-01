В Российском этнографическом музее открылись фотовыставки об индустриализации в СССР

Редкие снимки 20–30-х годов XX века появились на выставке об эпохе индустриализации в СССР. Об этом рассказала пресс-служба Российского этнографического музея.





Фотовыставки позволят посетителям открыть для себя новые ракурсы эпохи индустриализации в Советском Союзе. Проект «Шаг великих работ» состоит из трех разделов. Речь идет о фотовыставках «Свет над Россией», «Здесь встанут стройки стенами», «Я — участник». Проект посвящен 95-летию индустриализации в СССР.





«Многие снимки <…> публиковались на первых полосах в качестве убедительного примера — иллюстраций — к передовицам союзных, республиканских, реже — заводских газет и журналов», — поделились в музее.





В собрании Российского этнографического музея хранятся более трех тысяч фотографий, сделанных в 20–30-е годы прошлого столетия. Проект «Шаг великих работ» стал первым опытом учреждения по репрезентации уникальных снимков из коллекции в формате трех планшетных выставок. Посмотреть выставки можно будет до 15 ноября.









Фото: YouTube