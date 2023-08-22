Рэпер Моргенштерн* попросил прощения и заявил, что скучает по России

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан в России иностранным агентом) заявил, что разочарован шоу-бизнесом в США и планирует вернуться на российский музыкальный рынок.



Об этом рэпер сообщил на своем YouTube-канале.



По словам музыканта, российский шоу-бизнес в отличие от американского не лишен «человечности». Американскую музыкальную индустрию Моргенштерн назвал «чистейшим капитализмом».



«Пожалуйста, простите меня. Я больше не буду пытаться [делать музыку] на Америку. Я хочу снова создавать песни для наших людей с душой. Надеюсь, что за время своей эмиграции я еще не потерял связь с нашими людьми, эту душу», — сказал Моргенштерн.



Рэпер признался, что скучает по России.



«Может, однажды и вернусь, а пока пробую вернуться в российские чарты», — сказал музыкант.



Алишер Моргенштерн был внесен в список иностранных агентов в мае. В 2022 году Моргенштерн уехал из России, обвинив в этом журналистку Ксению Собчак.



Причиной отъезда музыкант назвал интервью, которое вышло на канале Собчак.









*признан в России иностранным агентом





Фото: скриншот видео Первого канала