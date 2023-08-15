Павел Деревянко играет самого себя в сериале «Из поморов мы» для СТС

Фото: пресс-служба Art Pictures Vision

Деревянко предстает в образе актера Павла Деревянко, готовящегося к роли Ломоносова и отправляющегося для этого в село Холмогоры Архангельской области. Он располагается в доме семейства Беловых, чтобы погрузиться в быт поморов. Но вместо этого актер втягивается в проблемы семьи и всего поселения во главе с мэром.По признанию Деревянко, играть персонажа со своим именем было непривычно: «Ведь это не совсем я, поэтому сначала даже запутался». Он представит иронично обобщенный образ артиста, для создания которого у некоторых реальных актеров позаимствованы речевые и поведенческие особенности. «Героя ждет трансформация: он очеловечивается. Сходят с него ненужная шелуха и московский флер», — добавил исполнитель роли.Постановщицей выступает Раиля Каримова. Среди продюсеров значится Федор Бондарчук. Вместе с Деревянко в проекте снимаются Антон Богданов, Варвара Володина, Артем Волобуев, Вероника Васант и др.Зрителей ждут 13 эпизодов. Премьера состоится на СТС в новом телесезоне.