В Москве состоится «Тесла — Шоу» для детей и взрослых

22.07.2023
Мероприятие пройдет в Лужниках на Московском Урбанистическом форуме. Об этом сообщается на сайте Мэра Москвы.
Зрителям, в частности, объяснят принцип работы разрядов, сгенерированных катушкой Тесла. Посетители увидят, как возникает молния, узнают, откуда берутся плазменные шары, и поучаствуют в эксперименте с разноцветными лампами. Научно-развлекательная программа для детей и взрослых будет проходить ежедневно с 1 августа по 10 сентября. Также, покажут, как при помощи поваренной соли окрасить разряд в ярко-желтый цвет, а также помогут самостоятельно провести эксперимент — зажечь разноцветные лампы без проводов.
XII Московский урбанистический форум пройдет на четырех крупнейших площадках города. Помимо «Лужников», это парк «Зарядье», Центральный выставочный зал «Манеж» и Гостиный Двор. Форум станет самым масштабным за всю свою историю.
Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы