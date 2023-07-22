В Москве состоится «Тесла — Шоу» для детей и взрослых

Мероприятие пройдет в Лужниках на Московском Урбанистическом форуме. Об этом сообщается на сайте Мэра Москвы.





Зрителям, в частности, объяснят принцип работы разрядов, сгенерированных катушкой Тесла. Посетители увидят, как возникает молния, узнают, откуда берутся плазменные шары, и поучаствуют в эксперименте с разноцветными лампами. Научно-развлекательная программа для детей и взрослых будет проходить ежедневно с 1 августа по 10 сентября. Также, покажут, как при помощи поваренной соли окрасить разряд в ярко-желтый цвет, а также помогут самостоятельно провести эксперимент — зажечь разноцветные лампы без проводов.



