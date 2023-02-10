В Успенском соборе Владимира найдена древняя фигурка ангела

В Успенском соборе Владимира в ходе работ обнаружена уникальная фигурка ангела. Артефакт предположительно относится к XII веку, передает пресс-служба Владимиро-Суздальского музея-заповедника.



Сообщается, что фигурка обнаружена в проеме между настилами пола специалистами, которые проводили исследование храма. Специалисты в ближайшее время установят материал, из которого сделан ангел, установят точную датировку.



«Дизайн и художественный образ ангела довольно специфический, мне лично кажется, что это вещь начального периода существования храма. Не исключено, что это фрагмент паникадила или подсвечника, пострадавшего во время монголо-татарского нашествия», — рассказал Дмитрий Яковлев, главный архитектор проектов Центральных научно-реставрационных проектных мастерских.









Фото: vk.com/vladmuseum