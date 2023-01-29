Фестиваль «Россия в узорах» откроет новые направления в 2023 году

Стартовавший в прошлом году проект получит продолжение в этом году, сообщила пресс-служба Минкультуры России.





Этнофестиваль стал одним из проектов Центра ремесленных традиций, созданного Российским этнографическим музеем (Петербург) в юбилейном для него 2022 году. Это межмузейный передвижной фестиваль, включающий мастер-классы, презентации, лекции и другие мероприятия. В минувшем году он прошел в Торжке и Петербурге, где объединил мастериц традиционной вышивки, ремесленников, представителей музеев. В этом году фестиваль будет включать новые направления.





Центр ремесленных традиций проводит курсы по нескольким видам ремесел, циклы лекций, мастер-классы, встречи с дизайнерами, использующими традиционные элементы, художниками, представителями креативных индустрий и др.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ