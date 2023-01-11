Директора Хогвартса в Hogwarts Legacy сыграл Саймон Пегг







Фото: скриншот / youtube-канал Hogwarts Legacy

В видео Пегг рассказывает о своем персонаже, которого называет «самым непопулярным директором Хогвартса», «плохим учителем» и «плохим руководителем». Персонаж появляется в одном из фильмов — на портрете в кабинете Дамблдора, а также в последней книге — на этой же картине, но уже спрятанной Гермионой.Финеас — выпускник Слизерина и предок Сириуса Блэка. Пегг характеризует его как сварливого, сосредоточенного на себе, несерьезного человека. Он не был заинтересован в обучении детей и стал директором школы только из-за престижности должности и стремления к славе. Актер добавил, что один из посылов игры — «не быть таким, как Финеас».Саймон Пегг признался, что очень хотел присоединиться к киновселенной Гарри Поттера. По его словам, в фильмах снялись все британские актеры, кроме него. Любимым персонажем поттерианы он назвал Сириуса Блэка.Релиз Hogwarts Legacy назначен на 10 февраля.