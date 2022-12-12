В Душанбе прошел крупномасштабный культурный форум «Россия – Таджикистан: межкультурный диалог и общее гуманитарное пространство»

Пленарное заседание форума прошло в Национальном музее Таджикистана при участии ведущих деятелей культуры двух государств. На открытии мероприятия с приветственными словами выступили заместитель Министр культуры Российской Федерации Надежда Преподобная, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Таджикистан Семен Григорьев, Первый заместитель Министра культуры Республики Таджикистан Обид Назариен.

«Именно крепкие культурные связи между творческой молодежью двух стран – это «ключ» к дальнейшему развитию дружественных отношений России и Таджикистана, которые традиционно отличаются динамичностью и яркими крупномасштабными проектами», – отметила Надежда Преподобная.

«Сегодня мы являемся свидетелями очень важного события, посвященного межкультурному диалогу между Таджикистаном и Россией. Вопросы гуманитарного сотрудничества обсуждаются в контексте дальнейшего укрепления стратегического партнерства и союзничества между нашими государствами, которые заложены президентами двух стран и имеют хорошие традиции и прекрасное будущее», – продолжил Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Таджикистане Семен Григорьев.

В ходе пленарного заседания прозвучали презентации потенциала российских регионов по реализации молодежной политики в сфере культуры. Так, с докладами выступили Министр культуры Республики Башкортостан Амина Шафикова, Министр культуры Республики Бурятия Соелма Дагаева, Директор Департамента культуры Владимирской области Ольга Демина.

О возможностях для дальнейшего российско-таджикистанского культурного взаимодействия в сфере молодежной политики рассказали ректор Российского института театрального искусства — ГИТИС Григорий Заславский, Ректор Российской академии музыки имени Гнесиных Александр Рыжинский, Ректор Казанского государственного института культуры Роза Ахмадиева, Ректор Новосибирской государственной консерватории имени М.И. Глинки Жанна Лавелина, и.о. ректора Челябинского государственного института культуры Сергей Синецкий, Генеральный директор Санкт-Петербургской студии документальных фильмов (Открытая киностудия «Лендок») Алексей Тельнов. Модератором пленарного заседания выступил заместитель Генерального директора по межрегиональному и международному сотрудничеству Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М.И. Рудомино Мигель Паласио.

От таджикистанской стороны выступили Директор Национального музея Республики Таджикистан Зафаршо Иброхимзода, Ректор Национальной консерватории Республики Таджикистан Мирали Достизода, Ректор Государственного института изобразительных искусств и дизайна Республики Таджикистан Джамшед Ганизода, Директор НИИ культуры и информации Республики Таджикистан Абдулфаттах Аминов, Проректор Таджикского государственного института культуры и искусств Фарход Мирахмедов.

Также 10 декабря в Русском доме в Душанбе состоялась уникальная диалоговая платформа – Молодежная дискуссионная площадка. Модераторами мероприятия выступили ректора ведущих российских вузов: ректор Российского института театрального искусства — ГИТИС Григорий Заславский, ректор Российской академии музыки имени Гнесиных Александр Рыжинский, ректор Казанского государственного института культуры Роза Ахмадиева.

Выступили представители учреждений культуры для молодежи проректор Алтайского государственного института культуры Олеся Кутькина, директор Владимирской областной библиотеки для детей и молодежи Татьяна Сдобникова, Заведующая кафедрой композиции УГАИ им. З. Исмагилова, Председатель союза композиторов Республики Башкортостан Лейла Исмагилова, а также сама творческая молодежь – молодые преподаватели и студенты из ведущих российских вузов.

Фото: Минкультуры РФ