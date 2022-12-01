Умер актер из «Прощания славянки» и «Эпидемии» Тимофей Спивак

О смерти актера кино, театра и дубляжа сообщила в соцсетях его дочь Марьяна Спивак, написали «АиФ».





Артист скончался 30 ноября. Ему было 75 лет. Причины смерти не уточняются. О похоронах сообщат дополнительно.





Спивак — уроженец Херсона. Учился в десантном и музыкальном училищах, а также в ГИТИСе. Играл в Театре музкомедии в Красноярске и Драмтеатре в Майкопе. Позже поступил на службу в Московский театр им. Станиславского. С начала 1980-х годов был актером Киностудии им. Горького. Тогда же начал дублировать иностранные фильмы, в том числе индийские («Танцуй, Танцуй»). Занимался преподаванием, организацией Дней российского кино в других странах, создал Российско-мексиканский институт искусства в Мехико вместе с режиссером Серхио Ольховичем Грином. Снимался в фильмах «Звездный инспектор», «Шестой», «Алый камень» и др. Среди последних ролей — эпизоды в сериалах «Эпидемия» и «Шифр 2».





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