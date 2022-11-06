В «Крокус Сити Холле» состоялся юбилейный концерт «Наутилус Помпилиус 40 лет»

Заслуженный артист РФ, музыкант Вячеслав Бутусов выступил на юбилейном концерте «Наутилус ...
Американский певец и актер Аарон Чарльз Картер умер в возрасте 34 лет. Об этом сообщил портал TMZ ...
4 и 5 ноября в программе ко Дню народного единства на ВДНХ приняли участие более 150 тысяч челове...
5 ноября у стен Музея Победы прошел патриотический флешмоб «89 регионов Российской Федерации». Акция...
18 ноября онлайн-кинотеатр Музея Победы подготовил специальный показ в честь 95-летия народного арти...
Заслуженный артист РФ, музыкант Вячеслав Бутусов выступил на юбилейном концерте «Наутилус ...
Американский певец и актер Аарон Чарльз Картер умер в возрасте 34 лет. Об этом сообщил портал TMZ ...
4 и 5 ноября в программе ко Дню народного единства на ВДНХ приняли участие более 150 тысяч челове...
5 ноября у стен Музея Победы прошел патриотический флешмоб «89 регионов Российской Федерации». Акция...
18 ноября онлайн-кинотеатр Музея Победы подготовил специальный показ в честь 95-летия народного арти...
8 ноября в 19:00 в Концертном зале Мариинского театра сочинения Вольфганга Амадея Моцарта прозвучат ...
О премьере стало известно из итальянской соцсети стриминга Disney+, где раньше времени выложили пост...
Исполнитель роли Геральта из Ривии мог покинуть сериал Netflix после второго сезона из-за разногласи...
Постановщик второй части истории о симбиоте и его носителе-журналисте ранее выражал заинтересованнос...
Голливудский режиссер объяснил Los Angeles Times, почему ни за что не станет работать над супергер...
Компания объявила дату выхода кинокартины в 68-й день рождения мутанта, который отмечается 3 ноября....
Выставка «Ёлка, шлейф, вулкан и т. д.» стартовала в рамках программы «Искусство жить дома» Пушкинско...
Активистки облили «Сеятеля», временно выставленного в Палаццо Бонапарте. Об этом сообщает ANSA. ...
Назван новый предполагаемый партнер фигуристки Евгении Медведевой. Его имя раскрыл источник РИА Но...
Решение о передаче объекта музею-заповеднику озвучил глава Калининградской области Антон Алиханов на...
4 ноября драма от студии А24 дебютировала в онлайн-кинотеатре Apple TV+. Накануне у нее появился нов...
Комик, актер и телеведущий прокомментировал в соцсетях свой уход из юмористического шоу телеканала Т...
Испанская и британская актриса Дафни Кин присоединилась к актерскому составу Star Wars: The Acolyt...
В День народного единства на ютьюб-канале певца появилось новое видео на его трек, записанный при уч...
Второй международный киносмотр пройдет с 16 по 30 ноября на четырех столичных площадках, сообщила пр...
06.11.2022