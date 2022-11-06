В «Крокус Сити Холле» состоялся юбилейный концерт «Наутилус Помпилиус 40 лет»

06.11.2022

В «Крокус Сити Холле» состоялся юбилейный концерт «Наутилус Помпилиус 40 лет»

Заслуженный артист РФ, музыкант Вячеслав Бутусов выступил на юбилейном концерте «Наутилус Помпилиус 40 лет» в «Крокус Сити Холле».

«Мы хотели бы вас поздравить с праздником и поблагодарить, что нашли время и силы принять наше праздничное послание», — сказал публике певец.

На концерте были исполнены наиболее известные песни группы со времен выпуска первого альбома в 1985 году.

Группа «Наутилус Помпилиус» была основана в 1982 году в городе Свердловск студентами Уральского государственного архитектурно-художественного университета (в то время Свердловский архитектурный институт).

Фото: Pixabay