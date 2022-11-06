В Херсонесе Таврическом подошла к концу всероссийская акция «Ночь искусств»

Кто-то стал участником одной из трех необычных тематических экскурсий «Тысячелетия скрыты под ногами» в Портовом районе города. На них можно было не только лучше узнать о занятиях жителей и культуре Херсонеса, но и понять, какую роль он сыграл в истории многочисленных народов Таврики. Для тех, кто хотел продолжить знакомство с древним городом, работали постоянные экспозиции музея-заповедника и выставка «Сокровища Южного пригорода», где представлены наиболее интересные античные и средневековые артефакты из раскопок на этой территории. Открывшаяся вчера выставка «Цифровые технологии и подводная археология» помогла участникам «Ночи искусств» пополнить знания по истории новыми данными, полученными экспедициями Херсонеса Таврического, Севастопольского государственного университета и Института востоковедения РАН в акватории Севастополя и Сирии.



Перенестись в эпоху Средневековья гости музея-заповедника могли на многочисленных мастер-классах. В Византийском дворике и в Саду миниатюр дети и взрослые с энтузиазмом учились чеканить монеты или танцевать, а кто-то сосредоточенно пытался сделать куклу того времени. Гости узнали об истории развития стекольного производства и попробовали самостоятельно изготовить бусину по старинной технологии, убедившись в сложности и трудоемкости данного процесса. Создать иллюстрацию для манускрипта или красиво оформить любовное послание смогли участники «Ночи искусств» в Херсонесе на мастер-классе по каллиграфии.



История оживала не только на улицах древнего города, но и на экране. Погрузиться в прошлое и вместе с жителями Херсонеса Таврического пережить все его взлеты и падения, горести и радости, периоды становления и упадка гости смогли в шатре в Саду миниатюр, посмотрев фильм «Город трех империй». Кино Владимира Сидоренко показало, как за достаточно короткий срок эллины взяли под контроль весь западный регион Крымского полуострова, как город приобрел важное политическое и экономическое значение, сохраняя свое демократическое устройство. Информация о существовавшем в нем театре, об удивительных изделиях коропластов, архитектуре и скульптуре подтвердили высокий уровень развития культуры и искусства в древнем Херсонесе.



Кульминацией и завершением вечера стал торжественный концерт военного оркестра Севастопольского полка Росгвардии, выступавшего в Античном театре под руководством дирижера, заслуженного артиста города-героя, майора Валентина Таева. Гости музея-заповедника были тронуты всеми любимыми народными мелодиями, русскими романсами и песнями о Великой Отечественной войне. Заслуженная артистка России Анна Масорина, лауреаты международных конкурсов и фестивалей Екатерина Масленкова и Евгений Бойцов, солистка Дома офицеров Черноморского флота Людмила Швейцер, выступавшие совместно с оркестром, сделали концерт в Античном театре Херсонеса Таврического ярким и незабываемым.