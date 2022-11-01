Сериал о суррогатном материнстве «Контейнер» продлен на третий сезон

«С момента премьеры в онлайн-кинотеатре Start оба сезона „Контейнера“ посмотрели более 2 200 000 домохозяйств, причем второй сезон с момента выхода в сентябре лидирует в топе по просмотрам у подписчиков Start», — говорится в сообщении.





Главные роли в проекте также исполнили Филипп Янковский и Мария Фомина. Съемки и премьера третьего сезона намечены на 2023 год.





Напомним, сериал повествует о суррогатной матери, которая вопреки правилам знакомится со своими заказчиками и переезжает в их особняк на время беременности. Но секреты героини и ее богатых клиентов едва не приводят их всех к катастрофе.





Фото: кадр из сериала «Контейнер», онлайн-кинотеатр Start