Сериал о суррогатном материнстве «Контейнер» продлен на третий сезон

01.11.2022

Сериал о суррогатном материнстве «Контейнер» продлен на третий сезон

Отечественный сериал о суррогатном материнстве «Контейнер» с Оксаной Акиньшиной в главной роли продлен на третий сезон. Об этом сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра Start.

«С момента премьеры в онлайн-кинотеатре Start оба сезона „Контейнера“ посмотрели более 2 200 000 домохозяйств, причем второй сезон с момента выхода в сентябре лидирует в топе по просмотрам у подписчиков Start», — говорится в сообщении.

Главные роли в проекте также исполнили Филипп Янковский и Мария Фомина. Съемки и премьера третьего сезона намечены на 2023 год.

Напомним, сериал повествует о суррогатной матери, которая вопреки правилам знакомится со своими заказчиками и переезжает в их особняк на время беременности. Но секреты героини и ее богатых клиентов едва не приводят их всех к катастрофе.

Фото: кадр из сериала «Контейнер», онлайн-кинотеатр Start