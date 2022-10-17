В Иванове прошел первый мини-кластер об актуальных моделях креативного бизнеса

17.10.2022
Предприниматели узнали о подходах и методах создания новых креативных продуктов и управлении правами на них, сообщили организаторы.
«Digital Артель» как часть кластера IPCamp нацелена на поддержку региональных творческих бизнесменов. Организаторами выступили центр Digital IP и компания LegalPics при поддержке «Сколково».
В начале двухдневной программы участникам рассказали о правовых основах креативного предпринимательства, поскольку знания об интеллектуальных правах являются необходимой базой в этой сфере. Предприниматели узнали о составлении договоров об использовании творческих результатов, обсудили особые авторские права в пластических искусствах и способы свободного использования креативных продуктов.
Также креаторы изучили основы ведении творческой профессиональной деятельности и выстраивании связей с партнерами и потребителями.
Работа в соответствии с изученной концепцией позволит масштабировать бизнес, повысить узнавемость бренда, что увеличити инвестиционный потенциал региона, отметили организаторы.
По словам автора проекта, главы компании LegalPics Марии Дорошенко, занятия посвящены «всему циклу создания творческого продукта и сопутствующим трекам — до презентации, инвестиционного питча, поиска партнерств и коллабораций, прокачки креативности и, конечно, защиты прав на результат работы». Проект, рассчитанный на широкую аудиторию региональных предпринимателей, охватит всю страну, добавила она.
Фото: пресс-службы Digital IP