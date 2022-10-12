Астронавтка повторила на МКС сцену из ленты «2001 год: Космическая одиссея»

Итальянка Саманта Кристофоретти изобразила стюардессу из культовой научной кинофантастики Стэнли Кубрика. Видео доступно на ютьюбе.





На кадрах астронавтка ЕКА, командующая МКС предстала в белом костюме и прошла по стене отсека станции, оказавшись ногами на потолке, как стюардесса Pan Am в культовом фильме. Ролик снят в условиях микрогравитации.





Ранее Кристофоретти косплеила и других персонажей массовой культуры для привлечения внимания к жизни и работе на МКС. Среди них — героини сериалов «Вояджер» по Star Trek и «Звездный крейсер Галактика», фильма «Гравитация». Также она снимает образовательные ролики для детей и взрослых.





2001: A Space Odyssey вышел в 1968 году, став важной вехой в развитии жанра. Неоднократно фильм о встрече людей с монолитами, влияющими на эволюцию человечества, признавался лучшим сай-фаем в истории кино.





Фото: кадр из 2001: A Space Odyssey