В течение нескольких часов на медиафасадах столичных домов, а также на придорожных цифровых экранах будут сменять друг друга иконы Богоматери — «Хранительница России», «Насадительница красоты», «Защитница в пути», «Хранительница любви» и «Верная надежда». Световые проекции икон, созданных художником Вероникой Пономаревой-Коржевской, разместят по всей Москве. Для проведения акции медиахолдинг Maer совершенно безвозмездно предоставляет 14 медиафасадов и 70 DSS-конструкций.





Время проведения акции — с 10.00 до 12.00 7 октября 2022 года.





Цель этой благотворительной акции — хотя бы ненадолго отвлечь людей от житейских проблем и тяжелых мыслей.





— Среди проблем современной культуры одна из главных — тотальная оценка ее с точки зрения монетизации, — говорит один из инициаторов акции — художник Вероника Пономарева-Коржевская. — Мы живем в мире перевернутых ценностей, когда проект, который нельзя назвать перспективным с точки зрения прибыльности, вроде бы и не существует.





Между тем, у культурных проектов должны быть совершенно другие цели, а у нас, к сожалению, «лидеры мнений» диктуют рейтинги и задают тренды. Акция, которую мы готовим, идет вразрез с этими текущими правилами игры, возвращая нас к истинным ценностям.





Широко известно, что в тяжелые времена русские люди всегда обращались за помощью к иконе, видя в ней источник вечного света и окно в незыблемый мир красоты, добра и истины. По словам знатока церковного искусства князя Евгения Трубецкого, «вся русская иконопись представляет собой отклик на эту беспредельную скорбь существования — ту самую, которая выразилась в евангельских словах: «Душа моя скорбит смертельно».





— Вспомним историю, когда во время тяжелых и кровопролитных боев с немцами на подступах к Москве руководители страны решили совершить облет столицы с иконой Божией Матери «Тихвинская», — продолжает Вероника Пономарева-Коржевская. — Сейчас мы тоже переживаем важнейший период нашей истории. Как художник я могу сказать: все, что мы видим и слышим (а уж визуальные образы — в особенности), все, что нас окружает в городской среде и что мы видим на стенах у себя в домах, имеет метафизическое влияние на всю нашу жизнь. Поэтому мы своей акцией хотим гармонизировать пространство с помощью современных технологий и рекламных конструкций. В столь непростое время иконописные образы, которые являются современным благовествованием, способны привести людей к свету, подняв их над суетой и унынием. Даже если человек мимолетно соприкоснется с иконой, он все равно сможет ощутить, что икона — это способ предстояния перед Богом, обращения к тому, что выше нас.





Для тех, кто захочет глубже постичь суть представленных световых проекций икон и увидеть другие редкие иконографические сюжеты, в столице России с 9 октября по 9 ноября 2022 года будет работать выставка современного христианского искусства «Лики Марии — Образы Света» в «Центре искусств. Москва» с 9 октября по 9 ноября 2022 года (ул. Волхонка,15).





— «Лики Марии — Образы Света» — очень важная выставка, аналогов которой лично я еще не встречал! — признался владелец и генеральный директор медиахолдинга Maer Константин Майор. — Представьте место, где сливаются высокое искусство, духовное и религиозное начало, древняя культура, общественная жизнь и современные технологии, которые мы в Maer очень любим. На самом деле это новый, уникальный подход к аудитории, чтобы привить ей хороший вкус и веру, в которой все мы сейчас нуждаемся. Выставка Вероники Пономаревой-Коржевской представляет собой экспозицию иконописи будущего, и нам хочется, чтобы каждый взглянул на Лик Богородицы по-новому и заново поверил в чудо, а также лишний раз сам пришел на выручку ближнему, как заложено в нашем культурном коде. Чтобы поддержать выставку, мы запустили рекламную кампанию на всех наших медиафасадах и других цифровых экранах Москвы — благодаря этому о ней узнает более 10 миллионов жителей.





Символично и то, что акция совпадает с 70-летним юбилеем президента России Владимира Путина. Выставка реализуется с помощью гранта Президентского фонда культурных инициатив, а также при финансовой поддержке Фонда развития социальных инициатив Юрия и Марины Шамара и организационной поддержке Фонда культурных и образовательных программ «Открытое море».





Сайт выставки: https://obrazisveta.ru/









Фото: пресс-служба