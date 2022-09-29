Фрейя Аллан из «Ведьмака» сыграет главную роль в новой «Планете обезьян»

Продолжение фантастической франшизы обрело исполнительницу ключевой женской роли и новое название, сообщил Deadline.





Следующий фильм будет называться «Царство Планеты обезьян». Известная по роли Цири в The Witcher актриса Фрейя Аллан сыграет в нем вместе с Оуэном Тигом, выбранным на главную мужскую роль — примата. По словам инсайдеров, к проекту также присоединился Питер Макон, снявшийся в «Декстере». Режиссером выступит Уэс Болл.





Фильм откроет новую главу франшизы. Сюжет развернется спустя годы после событий финальной ленты предыдущей главы «Планета обезьян: Война».





Цикл сай-фай-фильмов основан на сатирическом романе Пьера Буля 1963 года. Через пять лет Франклин Шеффнер выпустил первую экранизацию книги, заложившую основу франшизы. Оригинальный фильм получил четыре сиквела. В 2001 году Тим Бертон представил ремейк, а в 2010-е годы вышел перезапуск из трех лент.





«Царство» планируют представить зрителям в 2024 году.





Фото: кадр из сериала «Ведьмак»