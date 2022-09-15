Адабашьян, Эйфман, Урсуляк: в Академии Н.С. Михалкова проходят открытые встречи с известными деятелями культуры

С сентября по декабрь 2022 года в Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова проходит серия открытых творческих встреч с видными деятелями в области кино, театрального, музыкального, изобразительного искусства и народного творчества, а также занятия в творческой лаборатории по театральному искусству. Посетить творческие встречи может любой желающий по предварительной регистрации на сайте учебного учреждения. Мероприятия проводятся при поддержке Минкультуры России в рамках нацпроекта «Культура».

Всего запланировано проведение 32 творческих встреч, а также 22 практических занятий по методике производства театрально-зрелищных мероприятий. К участию привлечены видные деятели искусства и творчества: Никита Михалков, Борис Эйфман, Александр Адабашьян, Эдуард Артемьев, Борис Любимов, Сергей Урсуляк, Антон Яковлев, Григорий Заславский, Юрий Грымов, Авангард Леонтьев, Сергей Землянский, Николай Бурляев, Егор Перегудов, Антон Шагин и другие.

Практическая лаборатория будет проводиться для слушателей и выпускников Академии Н.С. Михалкова под руководством педагога и режиссера Никиты Кобелева. Занятия будут посвящены разбору пьесы-сказки «Снегурочка» драматурга А.Н. Островского и ее сценическому воплощению. Итогом лаборатории станет открытый показ театральной постановки.

Никита Кобелев: «Пьеса «Снегурочка» является уникальной для творчества А.Н. Островского, в следующем году ей исполняется 150 лет. Обычно автор описывал характеры и быт своих современников, а в «Снегурочке» он погружается во времена Древней Руси, выбрав стихотворную форму, словно пробуя зайти на «территорию» Шекспира. Думаю, пьеса станет особо интересной для молодых людей, ведь в ней поднимаются вопросы любви, страстей, боязни чувствовать и проявлять свои чувства, – отмечает Кобелев. – Мы хотим проанализировать взаимоотношения героев пьесы Островского, переплетая в спектакле современный театральный язык и фольклорные мотивы».

Встречи проводятся по адресу: г. Москва, ул. Нелидовская, д. 10, стр. 1. Вход на мероприятия свободный, по предварительной регистрации. График творческих встреч уже доступен на официальном сайте: https://academynsm.ru/ru/

Официальный партнер проекта – компания «Сима-ленд».

Для справки

Открытые творческие встречи и практические лаборатории в 2022 году проводятся при поддержке Министерства культуры Российской Федерации в рамках «Творческих проектов Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова» нацпроекта «Культура». Цель проекта – всестороннее культурное просвещение населения и содействие профессиональному росту специалистов, работающих в сфере культуры и театрального искусства. Темы встреч различные, в том числе такие, как мастерство актера, работа актера театра в кино, техника сценической речи, работа актера с литературным и драматургическим текстом, секреты современной режиссуры, применение художественно-изобразительных средств в современном театре и кино и др. Посещение свободное, по предварительной регистрации. Возрастной ценз посетителей творческих встреч – 16+.

Фото: Академия Н.С. Михалкова